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Россиянам рассказали, как защитить кузов автомобиля после зимы

Автоэксперт Смит назвал шесть действий, которые нужно сделать с кузовом весной
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Reshetnikov_art/Shutterstock/FOTODOM

После зимнего периода водителю нужно тщательно вымыть кузов автомобиля. Об этом «Российской газете» рассказал владелец сети детейлинг-центров Carbase Александр Смит.

«Уход за кузовом машины весной — обязательная процедура. После зимы кузов нуждается в особенном внимании, потому что на его поверхности остаются следы от реагентов и соли, которыми посыпают дороги. Если на кузове есть сколы и царапины, «дорожная химия» приведет к тому, что на них образуется коррозия», — сообщил эксперт.

По его словам, после зимнего периода нужно хорошо вымыть кузов автомобиля, чтобы удалить остатки солей и грязи. Затем следует дополнительно покрыть машину защитным воском для предотвращения воздействия ультрафиолета, влаги и химикатов на краску. Кроме того, перед покрытием специалист рекомендует провести полировку: убрать мелкие царапины и восстановить гладкость поверхности машины.

Смит советует проверить состояние антикоррозийной защиты на днище и скрытых местах, а затем — убедиться, что на автомобиле нет сколов и царапин. Также эксперт отметил, что, если ржавеет хром, исправить это уже невозможно, поэтому автомобилистам следует защищать такие элементы пленкой от коррозии.

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