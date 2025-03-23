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Россиянам назвали ключевые факторы снижения цен на новые авто

Автоэксперт Давиденко назвал четыре фактора, влияющих на снижение цен новых авто
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Dmytro Zinkevych/Shutterstock/FOTODOM

Динамика снижения цен на новые автомобили будет зависеть от объема складских запасов у дилеров. Об этом «Известиям» рассказал руководитель отдела по развитию продуктов и услуг ГК «Альфа-Лизинг» Максим Давиденко.

«Кратковременный рост курса национальной валюты практически не сказывается на стоимости автомобилей текущего года выпуска, уже имеющихся на складах у дилеров. Однако уже сейчас наблюдается некоторое снижение цен вследствие падения покупательской активности и желания дилеров распродать остатки прошлых лет», — сообщил специалист.

По его словам, долговременное укрепление рубля может повлиять на цены в сегменте новых автомобилей. Кроме того, если уменьшение курса иностранных валют продлится долгое время, то это может компенсировать ожидаемое увеличение цен из-за повышения утилизационного сбора.

Давиденко отметил, что в условиях низкого спроса, вызванного ужесточением кредитно-денежной политики и увеличением стоимости новых автомобилей, производители и дилеры внедряют маркетинговые стратегии для повышения спроса. Специалист уточнил, что курс рубля косвенно влияет на ценообразование, а повышение утилизационного сбора и ключевой ставки значительнее сказывается на стоимости новых машин.

Ранее стало известно, что будет с авторынком после решения не менять ключевую ставку.

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