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На видео попало, как автомобили с россиянами провалились под лед

В Новосибирске на видео попало, как автомобили провалились под лед

На Обском водохранилище в Новосибирске два автомобиля провалились под лед. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

«Рыбаки еле-еле самостоятельно выехали на берег в районе Боровских островов. Говорят, лед на реке еще толстый, но местами затоплен так, что идти только вброд», — говорится в сообщении.

Telegram-канал RU-CHP публикует видео, снятое очевидцем. На кадрах видно, как два автомобиля провалились под лед. При этом один из водителей стоит возле своего автомобиля, а второй — находится в машине.

До этого сообщалось, что в Невском районе Санкт-Петербурга загорелся автомобиль Audi. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как возле припаркованных автомобилей горит черная легковая машина. На другой записи видно, как сотрудники экстренных служб ликвидируют возгорание. По информации источника, огонь тушили десять спасателей.

Также утверждается, что в результате возгорания никто не пострадал.

Ранее приморцы устроили «жестокую» драку на дороге.

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