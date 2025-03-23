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В Японии рейсовый автобус врезался в дерево, есть пострадавшие

NHK: в Японии при столкновении автобуса с деревом пострадал 21 пассажир
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Pawel Mazur/Shutterstock/FOTODOM

Автобус, который выполнял ночной рейс между японскими префектурами Вакаяма и Сайтама, слетел с дороги и врезался в дерево, в результате чего пострадали пассажиры. Об этом сообщает телеканал NHK.

ДТП случилось около 20:30 субботы (14:30 мск) на 42-м национальном шоссе в городе Михама префектуры Миэ. Рейсовый автобус следовал из города Нати-Кацура в префектуре Вакаяма в город Сайтама одноименной префектуры. По данным полиции, транспортное средство пересекло центральную разделительную линию и слетело с дороги в лес на обочине.

Два водителя и 21 пассажир находились в автобусе в момент аварии. Водители должны были менять другу друга во время маршрута. В результате ДТП одного из них не стало. Второй водитель не пострадал. Пассажиры получили различные травмы и были доставлены в больницу.

22 марта сообщалось, что на Пхукете автобус с 35 российскими туристами попал в ДТП. Авария произошла в районе пляжей Камала и Патонг. Судя по видео с места события, автобус ехал на большой скорости и не вписался в поворот. По словам очевидцев, у транспорта могли отказать тормоза.

Ранее автобус с пассажирами упал с горной дороги в Бразилии.

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