В Японии рейсовый автобус врезался в дерево, есть пострадавшие

Автобус, который выполнял ночной рейс между японскими префектурами Вакаяма и Сайтама, слетел с дороги и врезался в дерево, в результате чего пострадали пассажиры. Об этом сообщает телеканал NHK.

ДТП случилось около 20:30 субботы (14:30 мск) на 42-м национальном шоссе в городе Михама префектуры Миэ. Рейсовый автобус следовал из города Нати-Кацура в префектуре Вакаяма в город Сайтама одноименной префектуры. По данным полиции, транспортное средство пересекло центральную разделительную линию и слетело с дороги в лес на обочине.

Два водителя и 21 пассажир находились в автобусе в момент аварии. Водители должны были менять другу друга во время маршрута. В результате ДТП одного из них не стало. Второй водитель не пострадал. Пассажиры получили различные травмы и были доставлены в больницу.

22 марта сообщалось, что на Пхукете автобус с 35 российскими туристами попал в ДТП. Авария произошла в районе пляжей Камала и Патонг. Судя по видео с места события, автобус ехал на большой скорости и не вписался в поворот. По словам очевидцев, у транспорта могли отказать тормоза.

Ранее автобус с пассажирами упал с горной дороги в Бразилии.