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На видео попал момент наезда грузовика на мальчика в Москве

На видео попал момент ДТП в Москве, где грузовик задавил мальчика на самокате

В сети появилось видео с моментом ДТП в Москве, в котором грузовик задавил мальчика. Кадры опубликовал Telegram-канал 112.

«Грузовик...задавил 11-летнего мальчика, который на самокате пересекал дорогу по пешеходному переходу на Михайловской улице в Москве», — говорится в публикации.

На размещенных кадрах видно, что ДТП произошло во время поворота грузовика, водитель не успел затормозить. Мальчик же в тот момент передвигался по «зебре». В результате полученных травм он не выжил.

До этого сообщалось, что мальчику было 10 лет. За рулем грузового автомобиля находился 44-летний мужчина.

Из-за произошедшего ДТП на Михалковской улице перекрыто движение по дублеру Б. Академической ул. в районе д. 1/51 по Михалковской ул. Кроме того, был перекрыт разворот с дублера на дублер.

Ранее авария заблокировала движение на МКАД.

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