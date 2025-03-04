Сотрудница автосалона обманула 200 россиян на 200 млн рублей при оформлении кредитов

Во Владикавказе по подозрению в хищении денег клиентов задержана женщина, работавшая представителем банка в автосалоне. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Предварительно установлено, что злоумышленница работала кредитным представителем банка в автосалоне на Московском шоссе во Владикавказе. Она убеждала покупателей, что выгоднее приобрести автомобиль в кредит, а затем досрочно его закрыть», — написала Волк.

Для погашения займа клиенты передавали ей деньги наличными, однако подозреваемая их присваивала. От ее действий пострадали более 200 человек, а общая сумма причиненного ущерба превысила 200 млн рублей. Полиция возбудила более 50 уголовных дел по статье о мошенничестве.

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