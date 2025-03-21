Из Тюмени стало невозможно выехать из-за падающих столбов

Тюменцы застряли на дорогах из-за падающих столбов и попали на видео

В Тюмени падающие фонарные столбы перекрыли дороги. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Все произошло на Московском тракте, в районе пересечения с улицей Сергея Джанбровского. Предварительно, ветер свалил около 10 опор фонарных столбов. Сейчас движение затруднено в обе стороны — на выезд и въезд в Тюмень. Пробка со стороны города растянулась почти на три километра», — говорится в публикации.

На размещенных в Сети кадрах видно, что столбы сильно покосились и едва не падают на машины.

До этого стало известно, что в Тульской области на личном автомобиле попал в ДТП заместитель министра МЧС России Роман Курынин.

Все произошло на 235 км трассы М-4 «Дон». Курынин и еще несколько человек двигались на автомобиле Tank 500. В результате ДТП внедорожник перевернулся. Заместителю главы МЧС госпитализация не потребовалась.

Ранее водителя автобуса, совершившего намаз в центре Владивостока, уволили.