Россиянин оплатил 665 штрафов жены, чтобы спасти выставленную на торги машину

Жителю Санкт-Петербурга пришлось заплатить 665 штрафов на сумму более 1 миллиона рублей, чтобы спасти внедорожник супруги, выставленный на торги. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на ГУ ФССП по Северной столице.

Уточняется, что штрафы поступали в районный отдел, начиная с 2023 года. Автолюбительница при этом не спешила гасить долги. В итоге внедорожник арестовали, отправив его на штрафстоянку.

Автоледи дважды приходила к приставам, однако оплачивать долги не собиралась. В третий раз она пришла уже с мужем, который урегулировал инцидент.

Автоюрист Лев Воропаев до этого предупреждал, что за неуплату штрафа ГИБДД в срок российским водителям грозит взыскание оплаты в двукратном размере или арест на 15 суток.

Он напомнил, что автовладельцы должны оплатить его в течение 60 дней со дня вступления в силу постановления. В противном случае в отношении них применяется административная ответственность.

Ранее юрист напомнил о наказании, которое грозит россиянам за грязные номера авто.