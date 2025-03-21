Названы пять ошибок при хранении автомобильных шин

Ошибок при хранении автомобильных шин случается немало. Самые распространенные из них – упаковывание покрышек в пакеты, а также складирование их на балконе. Об этом «Газете.Ru» сообщил собственник и руководитель автосервиса Fit Service Николай Погуляев.

«Обычно шины хранятся в пакетах, но это не верный подход. Если пакет герметично упакован, то внутри собирается конденсат. При этом покрышка не любит влагу – она разрушает резиновый слой покрышки», – сказал эксперт.

Часто шины хранят на балконе, а это значит на них будет попадать солнечный свет. В итоге выгорают парафины, замедляющие процесс старения. Свойства покрышек меняются, шина может начать крошиться, отметил специалист.

Хранение в гараже – это вероятность больших перепадов температур от большого минуса до плюса. Из-за этого возникает риск появления конденсата, влаги, что приводит к потрескиванию шины, из-за чего она не будет держать давление или появится грыжа.

Резину, которую планируется эксплуатировать не один год, важно промывать перед тем, как сложить на долгий сезон. На колесах могут оставаться реагенты, грязь, битум. Все эти составы ускоряют старение резины, разъедать её.

Многие забывают подписать каждую шину: сторону и ось. С новым сезоном рекомендуется поменять положение колес – это позволит избежать преждевременного и одностороннего износа, пояснил Погуляев.

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