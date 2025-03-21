В России продают «Запорожец» без пробега, простоявший в гараже 45 лет

В России выставили на продажу новый «Запорожец», простоявший в гараже 45 лет

В России продают ЗАЗ-968 «Запорожец» с пробегом 100 километров, который простоял в гараже 45 лет. Об этом сообщает «Российская газета».

«Несмотря на то, что «Запорожец» хранился в сухом помещении, хром на бампере оказался бессилен против прошедших 45 лет. Салон, в котором сиденья, к слову, от ВАЗ-2101, и остальные кузовные детали сохранились в первозданном виде», — говорится в сообщении «РГ».

ЗАЗ-968 оснащен 41-сильным двигателем V4 1.2 производства МеМЗ и четырехступенчатой механической коробкой передач.

До этого в Самарской области выставлен на продажу редкий минивэн Lada «Надежда» с небольшим пробегом.

Авто выпущен в 2003 году, то есть после рестайлинга, одна из отличительных черт которого — «десяточные фары». Владелец утверждает, что машина «вовсе не ржавая (почти как новая)», краска — родная».

За семиместный автомобиль продавец просит 549 тыс. рублей. Автомобиль ВАЗ-2120 «Надежда» выпускался на «АвтоВАЗе» с 1998 по 2006 год. Минивэн базируется на платформе удлиненной «Нивы», от неё он получил рядный четырёхцилиндровый бензиновый двигатель мощностью 84 л.с. и полноприводную трансмиссию.

На опытно-промышленном производстве «АвтоВАЗа» за 8 лет было собрано 8 тыс. таких автомобилей. Первоначально «Надежда» выпускалась с круглыми фарами, позднее в ходе рестайлинга она получила блок-фары от седана ВАЗ-2110.

Ранее в России выставили на продажу десятилетний Volkswagen Tiguan без пробега.