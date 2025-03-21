В Москве на Варшавском шоссе вспыхнул КамАЗ и попал на видео

В Москве на Варшавском шоссе на видео попал загоревшийся КамАЗ

В столичном районе Чертаново на дублере Варшавского шоссе загорелся «КамАЗ». Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«В Чертанове недалеко от станции метро «Пражская» загорелся «КамАЗ». Дым видно из разных частей города. Движение в районе ДТП осложнено. Причины возгорания уточняются», — говорится в публикации.

Информации о пострадавших нет.

До этого стало известно, что в Тульской области на личном автомобиле попал в ДТП заместитель министра МЧС России Роман Курынин.

Все произошло на 235 км трассы М-4 «Дон». Курынин и еще несколько человек двигались на автомобиле Tank 500. В результате ДТП внедорожник перевернулся. Заместителю главы МЧС госпитализация не потребовалась.

Ранее в Подмосковье автобус попал в ДТП и едва не раздавил людей в частом доме.