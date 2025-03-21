«К торгу не готов»: в России выставили на продажу ВАЗ-2105 без пробега

В России продают ВАЗ-2105 без пробега за миллион рублей

В Воронеже выставили на продажу новый ВАЗ-2105, выпущенный в 2010 году, сообщает «Российская газета». Автомобиль всю жизнь простоял в гараже.

«Пробег »'пятерки»' составляет 178 км. Владелец сообщил, что автомобиль хранился в гараже и имеет одного собственника по ПТС. Все до последнего болтика — заводское», — говорится в сообщении «РГ».

Автомобиль оснащен стандартным двигателем 1.6 мощностью 73 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач.

Владелец машины хочет выручить от ее продажи миллион рублей. К торгу он не готов.

До этого стало известно, что во Владимирской области выставлен на продажу за 11,5 млн рублей автомобиль Citroen DS 1965 года выпуска.

Автомобиль, предлагающийся к продаже, представляет собой машину после первого рестайлинга. Он снабжён бензиновым мотором 1.9 мощностью 83 л.с. и механической трансмиссией. Привод у автомобиля передний.

Инновационная модель Citroen DS дебютировала на Парижском автосалоне 1955 года и спровоцировала ажиотажный спрос. Автомобиль выпускался до 1975 года. В приключенческой комедии 1964 года «Фантомас разбушевался» режиссёра Андре Гебеля главный герой скрылся от своих преследователей на Citroen DS, который трансформировался в реактивный самолёт.

Ранее сообщалось, что в России выставили на продажу редкий ВАЗ-2106.