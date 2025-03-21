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Крупное ДТП парализовало движение автомобилей на Киевском шоссе в Москве

Массовая авария парализовала движение на Киевском шоссе в Москве
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Depositphotos

Массовая автомобильная авария произошла сегодня утром на Киевском шоссе в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На 20-м км Киевского шоссе произошло ДТП с участием трех автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что движение в сторону центра затруднено на 2 км и осуществляется по трем полосам из шести. В ведомстве автомобилистам посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка дороги.

До этого стало известно, что в Тульской области на личном автомобиле попал в ДТП заместитель министра МЧС России Роман Курынин.

Все произошло на 235 км трассы М-4 «Дон». Курынин и еще несколько человек двигались на автомобиле Tank 500. В результате ДТП внедорожник перевернулся. Заместителю главы МЧС госпитализация не потребовалась.

Ранее в Ростове-на-Дону автомобиль Mazda пролетел 355 метров после столкновения с другой машиной и врезался в дом.

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