Россияне устроили «жестокую» драку на проезжей части и попали на видео

В Петрозаводске на видео попало, как водители устроили драку на дороге

В Петрозаводске водители подрались на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал Daily Карелия.

«Водители устроили жесткую драку прямо на проезжей части. Они не поделили дорогу и стали выяснять отношения», — говорится в сообщении.

Уличные камеры запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как два автомобиля съезжают с главной дороги. После чего белая машина начинает наезжать на водителя черного автомобиля. Далее на записи видно, что мужчины начинают драться.

По информации источника, конфликт продолжался несколько минут, после этого водители сели в свои автомобили и уехали.

До этого сообщалось, что в городе Конаково Тверской области 19 марта взорвалась «Газель» с кислородным баллоном внутри. По словам очевидцев, инцидент произошел на улице Свободы. Взрывной волной повредило фасад магазина. По предварительной информации, никто из прохожих не пострадал.

На опубликованных в сети кадрах видно, что запчасти от автомобиля разбросаны на проезжей части.

Ранее в Подмосковье автомобиль вылетел в реку.