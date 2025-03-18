Угонщика КамАЗа Александра Буянова наказали за задавленного реставратора

В Волгограде вынесли приговор Александру Буянову, который в августе прошлого года угнал «КамАЗ» из воинской части и переехал местного реставратора. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

«Управляя угнанным автомобилем в состоянии опьянения, двигаясь...со скоростью более 60 км/ч, Буянов проехал на красный сигнал светофора и совершил наезд на пешехода Сергея Т., пересекавшего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора...После совершенного дорожно-транспортного происшествия Буянов скрылся с места происшествия», — говорится в публикации.

В результате ДТП Сергей, работавший реставратором, не выжил. У него остались жена и дети.

Суд приговорил подсудимого к восьми годам лишения свободы на срок восьми лет. Буянов признал свою вину, но просил смягчить наказание из-за двух детей.

До этого в Екатеринбурге вынесли приговор двум инспекторам ДПС, которые наблюдали за избиением аспиранта из Африки.

Трагедия произошла в марте 2023 года. Тогда аспиранта Уральского федерального университета из Габона Франсуа Нджелассили смертельно ранили в грудь возле ресторана Burger King в ходе конфликта с 24-летним мужчиной из-за девушки. Нападавший был в нетрезвом состоянии. Неподалеку находились сотрудники ДПС, которые не вмешались в драку, а обсуждали происходящее и смеялись.

Ранее люди, сидящие в бараке с Ефремовым, лишились связи с родными.