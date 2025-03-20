Россиянам назвали самую дорогую подержанную машину в РФ

Самым дорогим автомобилем с пробегом в России на вторичном рынке страны стал суперкар Lamborghini Sian. Об этом сообщает «Журнал Авто.ру».

«Автосалон из Москвы выставил на продажу четырехлетний суперкар Lamborghini Sian. За купе с заявленным пробегом 400 километров просят ровно 500 миллионов рублей. Это самая дорогая подержанная машина из выставленных на Авто.ру и имеющихся в наличии в России», — говорится в сообщении.

По информации источника, автомобиль окрашен в серый матовый цвет. Интерьер выполнен в той же цветовой гамме из кожи, алькантары и карбона. Также сообщается, что в период с 2020 года по 2023 год Lamborghini выпустила 63 автомобиля Sian, при этом отделку каждой машины сделали по индивидуальным заказам. Данная модель стала первой электрифицированной в линейке марки, которая оснащена 785-сильным двигателем V12 6.5 с 35-сильным электромотором.

До этого сообщалось, что на российском рынке официально будет представлен гибридный кроссовер Aito M8, который недавно дебютировал в Китае.

Ранее назвали самый популярный автомобиль с пробегом в Москве.