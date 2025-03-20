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Россиянам рассказали, прием каких лекарств может привести к лишению водительских прав

Юрист Хаминский: перед поездкой водителям нельзя принимать корвалол и валокордин
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Depositphotos

В России есть неопределенность в вопросе, какие медицинские препараты нельзя принимать водителям перед поездкой. Об этом «Российской газете» рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Осенью 2022 г. Конституционный суд РФ указал на то, что впредь до внесения в законодательство необходимых изменений управление транспортным средством лицом, употребившим лекарственные препараты, не содержащие этилового спирта, наркотических средств и психотропных веществ, не может служить основанием для привлечения к ответственности», — пояснил юрист.

По его словам, с 2022 года суды не привлекают к административной ответственности водителей, которые приняли такие лекарства. Постановление Конституционного суда РФ от 24.11.2022 № 51-П предписало законодателю разработать постановление правительства, в котором будет сформирован перечень лекарств, ухудшающих реакцию.

Юрист сообщил, что соответствующий законопроект внесли в Госдуму в 2023 году, но работу над ним остановили в 2024 году, поэтому автомобилистам нужно ориентироваться на действующие законы. Также специалист предупредил, что перед поездкой нельзя принимать корвалол, валокордин, корень солодки, афобазол, а также большинство настоек и успокоительных средств.

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