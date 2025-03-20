Водителям назвали пять причин постоянного запотевания фар изнутри

Появление внутри фар конденсата может сигнализировать о серьезных проблемах. Об этом «Российской газете» рассказал технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

«Запотевание говорит о нарушении герметичности детали, что в итоге влияет на ее долговечность и безопасность эксплуатации. Конденсат в фарах приводит не только к ухудшению качества освещения, снижению видимости, но и увеличивает риск коррозии отражателя, ведет к окислению контактов электрических соединений», — сообщает эксперт.

По его словам, нарушение герметичности фары может быть одной из основных причин возникновения запотевания. Кроме того, влияют и перепады температур снаружи и внутри осветительного прибора. Так, теплый воздух внутри фары конденсируется при ее охлаждении, из-за чего образуется запотевание.

Специалист также отмечает проблему с разъемами и проводами, которые могут быть недостаточно герметичны, поэтому внутрь фары может проникнуть влага. Помимо этого, на появление запотевания влияет и несоблюдение технологии во время ремонта фары, а также засор вентиляционных каналов.

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