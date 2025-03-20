В России началось производство бескапотных грузовиков «Валдай 18»

В Нижнем Новгороде наладили сборку новых бескапотных грузовых автомобилей «Валдай 18». Об этом сообщили в пресс-службе компании «Современные транспортные технологии».

«Производством грузовика занимается компания «Нижегородские грузовые автомобили». Новая модель семейства «Валдай» производится по полному циклу (сварка, окраска, сборка) вместе с уже известной моделью «Валдай 45», — говорится в сообщении.

По информации источника, автомобиль может перевозить до 12,2 тонны. Колесная база варьируется от 4,8 до 6,1 метра. В базовой комплектации автомобиль оборудован задней пневматической подвеской, а силовая установка состоит из дизельного двигателя и 8-ступенчатой механической коробки передач.

Среди преимуществ «Валдая 18» отмечают удобство посадки и высадки, широкую площадь остекления, а также шесть зеркал, кондиционер, автономный отопитель и многослойную термоизоляцию. Кроме того, в автомобиле есть полноценное спальное место, раскладной столик, а также много полок, ящиков для хранения личных вещей.

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