Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«АвтоВАЗ» сократил выпуск бизнес-седана Lada Aura

«АвтоВАЗ сократил объемы производства Lada Aura из-за отсутствия спроса
close
Lada

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» сократил объемы производства Lada Aura, сообщает паблик Avtograd в социальной сети «ВКонтакте».

«АвтоВАЗ сократил объемы производства автомобилей Lada Aura. Последние недели сборка производится, но уже не каждый день, ранее суточный план выпуска предусматривал выпуск 30 автомобилей ежедневно.

Отмечается, что сама линия сборки автомобилей Lada Vesta работает с недозагрузкой по мощности, производится порядка 20 машин в час при двух сменном режиме работы, итого 320 автомобилей за сутки.

В прошлом году были планы у руководства автозавода поднять производительность линии до 52 товарных автомобилей в час, но спрос на рынке продаж внес свои коррективы, говорится в сообщении паблика.

Розничные продажи Lada Aura начались 30 ноября 2024 года.

Автомобили поступают к дилерам в двух комплектациях — базовой Premier и расширенной Status. Первая версия имеет рекомендованную цену в 2,6 млн рублей, а Status — 2,8 млн рублей.

Расширенная версия Status отличается от базовой натуральной кожей, комфортными накладными подушками на задних подголовниках и подогревом спинки кресла заднего сиденья.

Обе версии оснащены двигателем 1,8 EVO мощностью 122 лошадиные силы и автоматической трансмиссией. Цветовая гамма представлена тремя вариантами: черный «пантера», серебристый «платина» и коричневый «кориандр».

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, почему ему понравилась Lada Aura.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами