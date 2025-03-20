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В России появится новый кроссовер Omoda

Новый кроссовер Omoda C7 появится на российском рынке в апреле
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Omoda

Кроссовер Omoda C7 выйдет на российский рынок в конце апреля или мае. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

«Цены пока не называются, но их обещают сделать ниже, чем у конкурентов, среди которых называется, в частности, Geely Atlas. При этом Omoda C7 будут позиционировать на уровне Jaecoo J7», — говорится в сообщении портала.

Длина новинки составляет 4621 мм, ширина — 1872 мм, высота — 1673 мм, колесная база — 2700 мм. Таким образом, Omoda C7 будет на 221 мм длиннее, на 42 мм шире и на 85 мм выше хорошо известного россиянам кроссовера Omoda C5. Двигатель SQRF4J16 будет дефорсирован со 186 л.с. до 150 л.с.

В оснащение автомобиля будут входить мультимедийный комплекс с экраном диагональю 15,6 дюймов, атмосферную подсветку с выбором из 256 оттенков и режимом светомузыки, пакет теплых опций и адаптивный круиз-контроль.

Кроме того, у автомобиля будет двойное остекление из специально разработанных ламинированных стекол.

Ранее сообщалось, что названа дата начала продаж спорт-седана GAC Empow в России.

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