«АвтоВАЗ» начал красить Lada Vesta и Largus в новый яркий цвет

Lada Vesta и Largus начали красить в новый яркий цвет «Капитан»

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начал окрашивать модели Lada Vesta и Largus в новый яркий цвет, сообщает пресс-служба предприятия.

«Вслед за Lada Granta семейства Vesta и Largus получили ярко-синюю эмаль «Капитан». Отгрузки автомобилей в новом цвете уже начались», — говорится в сообщении пресс-службы «АвтоВАЗа».

Кроме того, в начале 2025 года возобновилась окраска автомобилей Lada Niva Travel в серебристый оттенок «Платина», а на Lada Niva Legend вернулся серо-голубой металлик «Борнео».

До этого стало известно, что «АвтоВАЗ» пересмотрел оснащение Lada Vesta и повысил цены.

Седаны и универсалы Lada Vesta больше не предлагаются с двигателем 1.6 в топ-комплектации Techno'24. Самые богатые версии Enjoy'24 и Techno'24 подорожали на 6 тыс. рублей за счёт появления подогрева заднего дивана.

Топовые версии Lada Vesta предлагаются теперь с мотором 1.8 EVO и китайской коробкой передач.

Таким образом, самый оснащенный седан оценили в 1,97 млн рублей, кросс-седан — 2,07 млн рублей, универсал — в 2,09 млн рублей, а кросс-универсал — в 2,19 млн рублей.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» выпустил первую партию Lada Granta Cross.