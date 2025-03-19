Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«АвтоВАЗ» начал красить Lada Vesta и Largus в новый яркий цвет

Lada Vesta и Largus начали красить в новый яркий цвет «Капитан»
close
АВТОВАЗ

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начал окрашивать модели Lada Vesta и Largus в новый яркий цвет, сообщает пресс-служба предприятия.

«Вслед за Lada Granta семейства Vesta и Largus получили ярко-синюю эмаль «Капитан». Отгрузки автомобилей в новом цвете уже начались», — говорится в сообщении пресс-службы «АвтоВАЗа».

Кроме того, в начале 2025 года возобновилась окраска автомобилей Lada Niva Travel в серебристый оттенок «Платина», а на Lada Niva Legend вернулся серо-голубой металлик «Борнео».

До этого стало известно, что «АвтоВАЗ» пересмотрел оснащение Lada Vesta и повысил цены.

Седаны и универсалы Lada Vesta больше не предлагаются с двигателем 1.6 в топ-комплектации Techno'24. Самые богатые версии Enjoy'24 и Techno'24 подорожали на 6 тыс. рублей за счёт появления подогрева заднего дивана.

Топовые версии Lada Vesta предлагаются теперь с мотором 1.8 EVO и китайской коробкой передач.

Таким образом, самый оснащенный седан оценили в 1,97 млн рублей, кросс-седан — 2,07 млн рублей, универсал — в 2,09 млн рублей, а кросс-универсал — в 2,19 млн рублей.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» выпустил первую партию Lada Granta Cross.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами