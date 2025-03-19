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Названы марки авто, которые чаще всего эвакуировали в Москве

Дептранс: в 2025 году чаще всего без номеров эвакуировали BMW
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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

В Москве в 2025 году чаще всего эвакуировали с парковок безномерные машины марок BMW, Mercedes и Lada. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

«С начала года эвакуаторы «Московского паркинга» переместили на спецстоянки 313 авто, которые припарковали без госномеров или с подложными номерами», — говорится в сообщении.

По информации источника, чаще всего автомобили BMW, Mercedes и Lada со снятыми или подложными номерами эвакуировали на спецстоянки.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, по решению Антитеррористической комиссии с 2017 года на спецстоянки перевозят безномерные автомобили или машины с подложными номерами. При этом по задаче мэра Москвы Сергея Собянина продолжается работа над повышением безопасности в городе. Так, если инспектор обнаружит безномерной автомобиль или машину с номерами, которые будут иметь признаки подложных, то он вызовет эвакуатор, поскольку автомобили, которые невозможно опознать, могут представлять опасность или использоваться в преступных целях.

Ранее сообщалось, что неудавшийся проект «Матрешка» от «Волгабаса» поместили в музей.

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