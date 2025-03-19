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Неудавшийся беспилотник Волгабаса стал музейным экспонатом

Неудавшийся проект «Матрешка» от «Волгабаса» поместили в музей
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Пресс-служба проекта

Музей транспорта Москвы принял на хранение беспилотный автобус «Матрешка». Об этом сообщает портал «Mos.ru».

«Матрешка» — это уникальная модель, первый в России беспилотный электрический автобус. Экспериментальный образец станет одним из 53 экспонатов постоянной экспозиции Музея транспорта Москвы в гараже на Новорязанской улице (дом 27)», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, увидеть автобус можно будет в фондохранилище музея на экскурсии, которую начнут проводить в апреле.

По информации источника, прототип, рассчитанный на перевозку восьми человек, выпустили в 2016 году. Автобус разработал Алексей Бакулин в «Бакулин Моторс Групп» совместно с Volgabus. При этом серийное производство беспилотников планировали начать в 2018 году во Владимирской области, но этого не произошло.

Среди особенностей «Матрешки» отмечают полную автономность, широкий модельный ряд и возможность оперативного развертывания в любом месте. В качестве питания приводов движения платформа должна была использовать электроэнергию, а также полностью заряжаться за четыре часа.

Ранее назвали популярные авто с пробегом, которые можно купить за 1,5 млн рублей.

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