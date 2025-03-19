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В сети появилось фото новой версии Lada Granta

Новый лифтбек Lada Granta Cross сфотографировали во время тестов
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Avtograd/VK

В сети появились изображения нового лифтбека Lada Granta Cross. Фото опубликовал паблик Avtograd в социальной сети «ВКонтакте». Автомобиль сняли во время тестов.

«АвтоВАЗ» продолжает тестировать автомобили Lada Granta Cross в кузове «Лифтбек». Несколько опытных образцов было собрано непосредственно на конвейере автозавода, легкосплавные колесные диски получили дизайн, отличный от ныне устанавливаемых на автомобили Granta в кроссовом исполнении», — говорится в сообщении паблика.

О том, что «АвтоВАЗ» готовит к выпуску Lada Granta Cross, стало известно в начале марта 2025 года.

Особенности данной комплектации: увеличенный дорожный просвет, новая бамперная группа, пластиковый обвес по кругу, легкосплавные колесные диски нового дизайна.

Кроме того, в оснащение войдут противотуманные фары, климат-контроль, стеклоподъемники всех дверей, задний стеклоочиститель, сигнализация, складной ключ с пультом ДУ, мультимедийная система с Яндекс.Авто, круиз-контроль.

Серийный выпуск, вероятно, начнется, как только на конвейер встанет автомобиль Lada Iskra.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» начал красить Lada Vesta и Largus в новый яркий цвет.

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