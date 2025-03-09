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«АвтоВАЗ» изменил цены на богатые версии Lada Vesta

«АвтоВАЗ» повысил цены на топовые версии Lada Vesta
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Lada

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» пересмотрел оснащение Lada Vesta и повысил цены, сообщает Motor.

«Седаны и универсалы Lada Vesta больше не предлагаются с двигателем 1.6 в топ-комплектации Techno'24. Самые богатые версии Enjoy'24 и Techno'24 подорожали на 6 тыс. рублей за счёт появления подогрева заднего дивана», - говорится в сообщении портала.

Отмечается, что топовые версии Lada Vesta предлагаются теперь с мотором 1.8 EVO и китайской коробкой передач.

Таким образом, самый оснащенный седан оценили в 1,97 млн рублей, кросс-седан — 2,07 млн рублей, универсал — в 2,09 млн рублей, а кросс-универсал — в 2,19 млн рублей.

Шестиступенчатая механическая коробка передач агрегатируется с мотором 1.8 EVO мощностью 122 л.с. и устанавливается на все модификации семейства Lada Vesta (седан, универсал и версии Cross).

На «АвтоВАЗе» заявили, что шестиступенчатая «механика» производится дружественным поставщиком и обладает высоким запасом прочности. Она рассчитана на передачу крутящего момента до 220 Нм, что с запасом «перекрывает» тяговые характеристики двигателя 1,8 EVO, с которым она агрегатируется.

Lada Vesta с новой коробкой передач разгоняется до 100 км/час за 10,6 с. Максимальная скорость составляет 187 км/час.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» выпустил первую партию Lada Granta Cross.

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