Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Жесткие кадры»: На видео попало, как авто вылетело за ограждение в реку в Подмосковье

В Подмосковье на видео попало, как автомобиль вылетел в реку

В Подмосковье автомобиль упал в реку. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Жесткие кадры из Подмосковья. Машина вылетела через ограждения прямо в реку в Коломенском округе. <…> Автомобиль затонул почти мгновенно, спастись водитель не смог», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как автомобиль врезается в бетонные блоки, которыми огородили место ремонта дороги, после чего таранит ограждение и падает в реку.

По информации источника, ДТП произошло в районе деревни Озеры. По одной из версий, водитель мог уснуть за рулем или почувствовать себя плохо.

До этого сообщалось, что в Ишимбайском районе Башкирии автомобиль Lada Niva упал с моста в реку Нугуш. На кадрах, снятых местными жителями, видно, как красный автомобиль плывет по реке. При этом волны переворачивают машину. По информации источника, автомобиль Lada Niva уже достали из воды.

Ранее новые кроссоверы Haval сгорели на автовозе в Подмосковье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами