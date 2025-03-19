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Российским водителям за аккуратное вождение хотят снизить налоги

Депутат Даванков: за вождение без ДТП нужно снизить транспортный налог на 50%
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Depositphotos

Для российских водителей нужно снизить транспортный налог на 50% за аккуратное вождение. Ориентиром должно стать отсутствие автомобильных штрафов. Такой законопроект подготовил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков с однопартийцами, передает 360.ru со ссылкой на документ.

Депутаты призвали дополнить Налоговый кодекс РФ пунктом о предоставлении 50%-й льготы от транспортного налога водителям, которые не получали штрафов за нарушение ПДД в течение года.

В документе подчеркивается, что рост числа россиян, соблюдающих ПДД, снижает число пострадавших в авариях и пациентов медучреждений. Это снижает расходы бюджетных средств на оказание медпомощи, а значит, есть ресурсы для поощрения водителей, считают парламентарии.

До этого Даванков призвал ввести запрет на установку камер-треног на дорогах для фиксации превышения скоростного режима. Он подчеркнул, что в России снижается количество нарушений правил дорожного движения, однако при этом суммы штрафов, которые взимаются с водителей, растут, а значит, ситуация нуждается в выравнивании.

Ранее россиянам рассказали, кто будет платить четырехкратный транспортный налог.

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