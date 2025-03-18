Две женщины не смогли разъехаться во дворе, начали таранить друг друга и попали на видео

В Новосибирске женщины не смогли разъехаться на дороге и принялись тараниться

В Новосибирске две женщины устроили дорожные разборки из-за узкого проезда. Об этом сообщает Telegram-канал ACT-54 Black.

«Во дворах улицы Забалуева два водителя не поделили узкую дорогу и после словесной перепалки на тему, кто кого должен был пропустить, одна из участников конфликта села в свой «Гелендваген» и нажала на педаль газа», — говорится в сообщении.

На первом видео, снятом одной из женщин, видно, что водитель «Гелендвагена» грубо разговаривает и оскорбляет новосибирку. Далее на кадрах, снятых очевидцами, видно, как черный «Гелендваген» толкает белую легковую машину.

По информации источника, у нарушительницы получилось передвинуть автомобиль своего оппонента на 10 метров назад.

До этого сообщалось, что в Бурятии мужчина остановил собой КамАЗ. Кроме того, он бегал по перекрестку, махал руками перед проезжающими автомобилями, а другие водители смеялись над поведением нарушителя.

Ранее 83-летний россиянин на Nissan Wingroad спровоцировал «страшное» ДТП.