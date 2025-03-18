Стало известно, за что водителю грозит штраф в полмиллиона рублей

В действиях водителя, который сбил дикое животное и присвоил себе его тушу, усматривается состав уголовного преступления – браконьерства, сообщает «За рулем».

«Незаконная охота с применением механического транспортного средства наказывается штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет», - говорится в сообщении портала.

До этого директор Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева сообщила, что в 2025 году штрафы для автомобилистов выросли в среднем в 1,5 раза.

По ее мнению, усилия властей направлены на борьбу с превышением скорости, которая составляет свыше 70% нарушений правил дорожного движения, опьянением водителей и серьезными нарушениями при ДТП.

«Например, штраф за превышение скорости на 20–40 км/ч увеличится с 500 рублей до 750 рублей. С учетом новой скидки сумма быстрой оплаты составит 562,5 рубля (ранее — 250 рублей)», — отметила Яковлева.

Она добавила, что платить придется не только за превышение скорости, но и за отсутствие ОСАГО, проезд на красный свет, нарушение правил стоянки и остановки, причинение вреда здоровью средней тяжести в ДТП.

Ранее россиянам напомнили о больших штрафах за мытье машины в неположенном месте.