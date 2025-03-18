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На МКАД таксист мощным ударом снес людей и попал на видео

На видео попал момент ДТП на МКАД, где таксист откинул людей к отбойнику

На МКАД произошло жесткое ДТП с такси, которое на полной скорости сбило людей, стоявших на трассе. Это видно на кадрах, опубликованных Telegram-каналом «Спецдорпроект». Инцидент произошел 9 марта.

Судя по ролику, у кроссовера во время движения отскочило колесо. Автомобиль остановился, но водитель не поставил аварийный знак. Вместо этого две пассажирки встали позади машины и стали отгонять другой транспорт с помощью жестов. В итоге в них влетело такси, одна из девушек успела отскочить.

По данным Telegram-канала, мужчину и его подругу забрали в больницу в тяжелом состоянии.

До этого в Дагестане «КамАЗ» столкнулся с поездом на регулируемом железнодорожном переезде.

ДТП произошло 17 марта около 18:00 недалеко от села Джемикент. За рулем грузовика находился 56-летний водитель, который выехал на пути на запрещающий сигнал светофора. Там в «КамАЗ» въехал поезд, следовавший из Махачкалы в Дербент. Водитель грузовика не выжил.

Ранее стало известно, какое ДТП может обанкротить водителя.

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