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Названы шесть недостатков Toyota RAV4 второго поколения

«За рулем» перечислил шесть минусов Toyota RAV4 второго поколения
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Stoqliq/Shutterstock/FOTODOM

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов рассказал о минусах подержанного кроссовера Toyota RAV4 второго поколения.

«Двигатели надежны. У автоматов на дорестайлинговых машинах (2000–2003 годы) выгорала плата блока управления. Потом этот недуг вылечили. А вот появляющийся гул на первой передаче остался. Виной всему изношенные посадочные места сателлитов», — сказал эксперт.

С возрастом фары у RAV4 желтеют, а краска на кузове быстро стирается. Главными индикаторами возраста становятся протирающиеся до дыр руль и водительское сиденье, отметил специалист.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев назвал плюсы подержанного кроссовера Changan CS35 Plus.

«Мотор 1.6 л. – атмосферный, но с непосредственным впрыском. Машин с МКП мало, большинство — с гидроавтоматом Aisin TF-73SC, его относят к числу неубиваемых. Возможно, это лучший дуэт в выборке», — отметил эксперт.

По словам специалиста, до 80–100 тыс. километров не ломается ничего, лишь регулярно сбоит электроника. Подвеска стойкая, головной свет отличный.

Ранее были названы пять плюсов китайского седана Changan Alsvin.

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