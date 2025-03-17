Россиянам рассказали о риске регистрации чужого автомобиля на себя

Номинальному собственнику автомобиля, согласившемуся поставить на учет на свое имя машину другого человека, грозит ряд штрафов от государства. Об этом «Газете.Ru» рассказал автоюрист Лев Воропаев.

«Если водитель, попавший в ДТП, не имеет действующего полиса ОСАГО, в 70–80% случаев суды возлагают всю материальную ответственность на собственника автомобиля, включая моральный вред. Кроме того, КоАП предусматривает ответственность за передачу управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения», — перечислил Воропаев.

Если фактического владельца автомобиля поймают пьяным за рулем, собственника при определенных обстоятельствах также могут оштрафовать на 45 тыс. рублей и лишить прав на 1,5–2 года, предупредил он.

Также номинальный собственник столкнется с необходимостью оспаривать каждый штраф за нарушение ПДД с камер фотофиксации, полученный реальным владельцем, если он его не оплатит, уточнил юрист. В случае большого количества неоплаченных штрафов номинальному собственнику машины могут ограничить выезд за границу, указал Воропаев.

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