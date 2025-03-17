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Россиянам рассказали о риске регистрации чужого автомобиля на себя

Автоюрист Воропаев назвал три риска для номинальных собственников автомобилей
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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Номинальному собственнику автомобиля, согласившемуся поставить на учет на свое имя машину другого человека, грозит ряд штрафов от государства. Об этом «Газете.Ru» рассказал автоюрист Лев Воропаев.

«Если водитель, попавший в ДТП, не имеет действующего полиса ОСАГО, в 70–80% случаев суды возлагают всю материальную ответственность на собственника автомобиля, включая моральный вред. Кроме того, КоАП предусматривает ответственность за передачу управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения», — перечислил Воропаев.

Если фактического владельца автомобиля поймают пьяным за рулем, собственника при определенных обстоятельствах также могут оштрафовать на 45 тыс. рублей и лишить прав на 1,5–2 года, предупредил он.

Также номинальный собственник столкнется с необходимостью оспаривать каждый штраф за нарушение ПДД с камер фотофиксации, полученный реальным владельцем, если он его не оплатит, уточнил юрист. В случае большого количества неоплаченных штрафов номинальному собственнику машины могут ограничить выезд за границу, указал Воропаев.

Ранее стало известно наказание для подростка, разбившего машину каршеринга о дом в Бутово.

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