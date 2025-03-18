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В России выставили на продажу новый ВАЗ-2106 за 10 миллионов рублей

В России продают ВАЗ-2106 без пробега за 10 миллионов рублей
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auto.ru

В Москве в продаже появился седан ВАЗ-2106, выпущенный 32 года назад, сообщает «Российская газета». Машина проехала всего 339 километров.

«Автомобиль находится в оригинальном состоянии. Из не заводского здесь разве что патрубки системы охлаждения двигателя и аккумулятор. «Шестерка» хранилась в гараже после первой постановки на учет в июле 1994 года», — говорится в сообщении «РГ».

Автомобиль оснащен двигателем объемом 1.3 литра и четырехступенчатой механической коробкой передач. Владелец автомобиля планирует выручить от его продажи 9,9 млн рублей.

До этого стало известно, что во Владимирской области выставлен на продажу за 11,5 млн рублей автомобиль Citroen DS 1965 года выпуска.

Автомобиль, предлагающийся к продаже, представляет собой машину после первого рестайлинга. Он снабжён бензиновым мотором 1.9 мощностью 83 л.с. и механической трансмиссией. Привод у автомобиля передний.

Инновационная модель Citroen DS дебютировала на Парижском автосалоне 1955 года и спровоцировала ажиотажный спрос. Автомобиль выпускался до 1975 года. В приключенческой комедии 1964 года «Фантомас разбушевался» режиссёра Андре Гебеля главный герой скрылся от своих преследователей на Citroen DS, который трансформировался в реактивный самолёт.

Ранее сообщалось, что в России выставили на продажу редкий ВАЗ-2106.

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