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В 3,5 раза с начала года вырос импорт машин в Россию через Приморье

Ввоз автомобилей в Россию через Приморье вырос в 3,5 раза с начала года
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Global Look Press

Ввоз автомобилей в Россию через Уссурийскую таможню (Приморский край) с начала года вырос в 3,5 раза. Об этом сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы.

«Более 3 тыс. автомобилей физлиц для личного пользования оформили уссурийские таможенники с начала года. Это в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отмечается в сообщении ФТС.

За ввезенные в 2025 году автомобили было уплачено 1,7 млрд рублей таможенных пошлин и иных платежей, уточнили в ФТС. Из Китая в Россию через Уссурийскую таможню граждане в основном везут дорогие автомобили для личного пользования — включая Li Xiang, Zeekr, а также продукцию массовых китайских автобрендов — Changan, Chery и Geely.

В 2024 году через Приморье в Россию ввезли 17,7 тыс. машин для личного пользования, что в шесть раз превысило показатели 2023 года. Граждане уплатили в казну за год более 17,7 млрд рублей таможенных пошлин и иных платежей.

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