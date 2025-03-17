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Названы особенности предсерийного «УАЗ Патриот» с дизелем

«Известия» назвали шесть особенностей «УАЗ Патриот» с дизелем
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УАЗ

«УАЗ Патриот» с дизелем и шестиступенчатой механической трансмиссией отличается лучшей динамичностью, чем бензиновая версия, но в салоне такого автомобиля ощущается отчетливый свист турбины. Об этом сообщают «Известия».

«По сравнению с бензиновой версией машина по ощущениям показалась более динамичной. Правда, и здесь сказались «грузовые» характеристики мотора: он обладает достаточно узким рабочим диапазоном. Раскручивать его выше 2500–2700 об./мин не имеет особого смысла», — отмечается в публикации.

Перед запуском автомобиля в серийное производство не лишним будет доработать шумоизоляцию из-за свиста турбины при разгоне, а с повышенными вибрациями дизеля специалисты УАЗа справились уже сейчас: для этого применены мягкие опоры двигателя.

Механизм переключения передач отличается четкими и выверенными усилиями на рычаге, а также небольшим ходом рычага, в отличие от пятиступенчатой «механики», которая применяется на бензиновых УАЗах.

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