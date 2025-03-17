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Россиянам рассказали, какой BMW можно купить по цене Lada Granta

Автоэксперт Виноградов: по цене Lada Granta в России можно купить BMW 1 Series
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BMW

По цене новой Lada Granta в минимальной комплектации (800 тыс. рублей) в России можно приобрести подержанный хетчбэк BMW 1 Series. Об этом сообщил эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов.

«За 800 тыс. рублей можно подыскать рестайлинговую BMW первой серии (E87) 2010–2011 годов выпуска. Скорее всего, под капотом будет двигатель N43 объемом 1,6 литра», — написал Виноградов.

У двигателя на таком автомобиле следует проверить состояние форсунок и топливного насоса высокого давления (ТНВД), посоветовал он. В бюджете 800 тыс. рублей есть шанс найти в продаже BMW 118 i или 120i с мотором серии N46. В этом агрегате нужно обратить внимание на работу в переходных режимах, поскольку из-за неисправности системы изменения высоты подъема клапанов Valvetronic нередко появляются «провалы» при ускорении, уточнил Виноградов.

Ранее стало известно, во сколько россиянину обойдется содержание автомобилей Dongfeng.

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