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Стало известно, во сколько обойдется владельцу эксплуатация автомобилей Dongfeng

НАПИ: владелец Dongfeng 580 потратит его стоимость на эксплуатацию за 5 лет
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Dongfeng

Стоимость владения для седана Dongfeng IX7 за пять лет эксплуатации в Москве составит 3 млн рублей при цене нового автомобиля 3,6 млн рублей, на эксплуатацию кроссовера Dongfeng 580 уйдет в тот же период столько же, сколько стоит новая машина — 2,5 млн рублей. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

Стоимость владения кроссовером Dongfeng IX5 за пять лет составит 2,37 млн рублей при цене новой машины 2,39 млн рублей. На содержание, заправку и обслуживание седана Dongfeng Shine Max за тот же период придется потратить 2,48 млн рублей при цене нового автомобиля 2,2 млн рублей.

Среди автомобилей современного модельного ряда Dongfeng наибольших расходов на техобслуживание потребует кроссовер IX7 (324 тыс. рублей). На IX5 эти затраты составят 318,8 тыс. рублей, на Dongfeng 580 — 256,7 тыс. рублей, на седан Shine Max — 234,4 тыс. рублей.

Ранее Geely начала продажи нового кроссовера в России.

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