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Geely начала продажи нового кроссовера в России

В России стартовали продажи кроссовера Geely EX5
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Geely

Компания Geely в России начала продажи нового электрического кроссовера EX5. Об этом сообщается в релизе Geely, поступившем в «Газету.Ru».

«В начальной комплектации Pro модель уже включает полный «зимний» пакет, состоящий из подогрева передних и задних сидений, рулевого колеса, заднего стекла, форсунок стеклоомывателя и зоны покоя передних стеклоочистителей. Внешние зеркала оборудованы обогревом, электрорегулировками и механизмом складывания», — отмечается в сообщении компании.

Максимальная мощность электромотора составляет 218 л.с. До 100 км/ч автомобиль способен разогнаться за 6,9 с. В базовом оснащении кроссовер снабжен шестью подушками безопасности, 18-дюймовыми колесами, светодиодными фарами и фонарями, системой бесключевого доступа. В наличии климат-контроль, круиз-контроль, медиасистема с 15-дюймовым дисплеем.

В максимальной комплектации EX5 получил 19-дюймовые диски, автоматическое переключение света, панорамную крышу, передние кресла с вентиляцией и массажем. Цена электромобиля в базовой версии — 4,1 млн рублей, в максимально оснащенной — 4,4 млн рублей.

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