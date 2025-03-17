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Вдовам бойцов СВО планируют позволить ездить на их машинах до вступления в наследство

Вдовам бойцов СВО могут разрешить ездить на их авто до вступления в наследство
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Peter_Fleming/Shutterstock/FOTODOM

Правительство одобрило законопроект, который в случае принятия разрешит вдовам бойцов СВО ездить на их автомобилях до вступления в наследство. Об этом сообщает ТАСС.

«Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила данный законопроект», — рассказал агентству источник, близкий к правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

Законопроект разработан Минюстом России. Он предусматривает, что супруги бойцов смогут использовать их транспортные средства до получения свидетельства о праве на наследство. Нотариусам предполагается предоставить право выдавать свидетельство о временном пользовании транспортным средством, бывшем личной собственностью бойца. На основе нотариального документа вдова сможет оформить полис ОСАГО.

Ранее стало известно наказание для подростка, разбившего каршеринговый Nissan о стену дома в Бутово.

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