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Стало известно наказание для подростка, разбившего машину каршеринга о дом в Бутово

В Москве осужден подросток, разбивший Nissan каршеринга с людьми о стену дома
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Прокуратура Москвы

В Москве осужден 16-летний подросток, который в августе 2024 года врезался на угнанном каршеринговом Nissan Qashqai в стену дома в Бутово. Об этом сообщается в Telegram-канале «Прокуратура Москвы».

«Он признан виновным по ч. 3 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), причинившее особо крупный ущерб)», — отмечается в сообщении прокуратуры.

Юношу приговорили к двум годам лишения свободы в воспитательной колонии.

ДТП произошло 24 августа 2024 года на Южнобутовской улице в Москве. Молодой человек по чужому аккаунту взял автомобиль и посадил в него четырех несовершеннолетних знакомых. Водитель не справился с управлением, автомобиль занесло и он врезался в стену жилого дома. Одному из пассажиров выжить не удалось. Разбитый автомобиль был признан непригодным для дальнейшей эксплуатации.

Ранее в Сочи следователя полиции заподозрили в поджоге автомобиля брата.

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