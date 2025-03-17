Названы четыре недостатка подержанного кроссовера Renault Kaptur

Fresh перечислил четыре минуса кроссовера Renault Kaptur с пробегом

Основные претензии владельцев кроссоверов Renault Kaptur первого поколения к своим машинам — перегрев вариатора и некачественные материалы отделки. Об этом «Газете.Ru» рассказал коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

«Вариаторная коробка Jatco (JF015E) — одно из слабых мест кроссовера Renault Kaptur. Она капризная при пробуксовке и резких разгонах, перегревается в городских заторах и требует частой прочистки теплообменника. Также в ней необходима более частая замена масла», — сказал специалист.

Также, у самых лояльных владельцев французского кроссовера есть претензии к оформлению салона. Основные поводы недовольства интерьером Renault Kaptur — дешевый жесткий пластик, отсутствие подсветки важных зон, нелогично расположенные кнопки, а также отсутствие подстаканников, отметил эксперт.

При этом лакокрасочное покрытие кузова Renault Kaptur стойко к царапинам и мелким повреждениям, выдерживает воздействие агрессивной среды, включая реагенты зимой.

Все моторы обладают хорошей экономичностью и имеют ресурс до 350 тыс. километров пробега. Также среди плюсов клиренс 204 мм, что является достойным показателем для автомобиля данного класса, отметил Житнухин.

Стоимость Renault Kaptur на вторичном рынке составляет от 900 тыс. до 1,7 млн рублей.

Ранее россиянам назвали восемь минусов внедорожника Suzuki Jimny.