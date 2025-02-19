Названы восемь недостатков внедорожника Suzuki Jimny

Японский внедорожник Suzuki Jimny четвертого поколения отличается простотой конструкции, однако у него жесткая подвеска, слабая динамика и тесный салон, сообщил «Газете.Ru» руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

«Основные недостатки Suzuki Jimny — чрезмерная жесткость подвески на бездорожье. Кроме того, автомобиль не отличается устойчивостью на трассе, свободным пространством в салоне и динамикой. Также владельцы жалуются на дороговизну кузовных запчастей, слабую работу кондиционера и неэффективность радиатора отопления салона», — сказал эксперт.

Он также отметил, что при длительном простое у Suzuki Jimny закисают механизмы передних тормозов, негативно влияя на диски, но комплектующие, при этом, стоят не очень дорого.

В основе Suzuki Jimny лежит рама лестничного типа из закрытого сварного профиля с трубчатыми поперечинами. У внедорожника трехрычажные пружинные подвески, не требующие вмешательства до 150 тыс. пробега, неразрезные мосты и двухступенчатая раздаточная коробка.

На рынке предлагаются машины с четырехступенчатой автоматической трансмиссией и пятиступенчатой «механикой». Под капотом установлен атмосферный мотор с распределенным впрыском и цепным приводом ГРМ. Все это делает автомобиль неприхотливым и бюджетным в обслуживании, отметил специалист.

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