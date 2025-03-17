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Сотрудники Минобороны России стали пользоваться китайскими внедорожниками BAW 212

Motor: у Минобороны РФ появились китайские внедорожники BAW 212
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Timur/platesmania.com

У Минобороны России появился китайский внедорожник BAW 212. Об этом сообщает Motor.

«На профильном сайте появился снимок BAW 212 с черными номерами, которые относятся к Северо-Кавказскому военному округу», — говорится в сообщении портала.

Автомобиль оснащен бензиновым 2,4-литровым турбомотором Mitsubishi мощностью 211 л.с. Тяга передается через шестиступенчатую механическую коробку передач. Полный привод типа part-time с понижающей передачей. Есть антиблокировочная система тормозов и противотуманные фары, среди опций — кондиционер и усилитель руля. Официально BAW 212 в Россию не поставлялся.

До этого стало известно, что в Китае представили новое, второе по счету поколение внедорожника BAW 212. Первое поколение модели было разработано и выпущено в 1965 году.

Габаритные длина, ширина, высота нового BAW 212 составляют 4705, 1895 и 1936 мм соответственно, колесная база — 2860 мм. Отмечается, что пока BAW 212 представлен в виде пятидверки с цельнометаллическим кузовом, обычным бензиновым 2,0-литровым двигателем мощностью 245 л.с., восьмиступенчатым автоматом и подключаемым полным приводом типа part-time. Есть понижающая передача, блокировки переднего и заднего дифференциалов.

На китайском рынке внедорожник BAW 212 стоит 100 тыс. юаней (1,2 млн рублей по курсу на момент публикации).

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