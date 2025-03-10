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У Федеральной службы охраны появился новейший российский броневик

Motor: у ФСО появился новейший бронеавтомобиль «Атлет»
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Mr.Den/platesmania.com

У Федеральной службы охраны появился новейший российский бронеавтомобиль «Атлет», сообщает Motor.

«У бронеавтомобиля может быть трех- или пятидверная конфигурация, но колесная формула только 4х4. По сравнению с «Тигром» грузоподъемность увеличена до 1600 килограммов, а противоминная стойкость повышена до двух килограммов в тротиловом эквиваленте»,
— говорится в сообщении портала.

Отмечается, что в зависимости от комплектации «Атлет» может перевозить до восьми бойцов. С завода бронеавтомобиль может оснащаться пулеметом «Корд», гранатометом АГС-17 и пулеметом «Печенег».

До этого стало известно, что производящая бронеавтомобили семейств «Тайфун» и «Ахмат» компания «Ремдизель» собирается выпустить легкий броневик по запросу иностранных заказчиков.

Также АО «Ремдизель» завершило импортозамещение автомобиля «Тайфун-К53949». Машина получила название «Феникс». Бронеавтомобиль «Тайфун-К53949» способен перевозить 10 человек, включая экипаж. Полноприводная машина весит почти 14 тонн. Она способна развивать скорость до 100 км/час. Запас хода составляет 800-850 км. Кузов способен защитить экипаж и десант от бронебойных пуль и осколков артиллерийских снарядов.

Ранее были названы четыре главные особенности нового бронеавтомобиля «Ахмат».

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