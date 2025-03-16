«С запахом нового автомобиля»: на Ставрополье продают ВАЗ-2105 за 1 млн рублей

На Ставрополье за 1 млн рублей продают ВАЗ-2105 в состоянии нового

В Ставропольском крае на продажу выставлен седан ВАЗ-2105 в состоянии нового. Владелец оценил машину в 1 млн рублей, сообщает «Российская газета».

«Выставленная на продажу «пятёрка» находится в состоянии «капсулы времени», даже сохранилась заводская резина. Внимание обращают алюминиевый бампер и опциональные блок-фары с очистителем», — отмечается в публикации.

Автомобиль был выпущен в 1996 году. Он оснащен мотором 1.5 мощностью 71 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Пробег седана составляет 11,5 тыс. км.

Модель ВАЗ-2105 относится ко второму поколению заднеприводных автомобилей ВАЗ. Ее выпуск в Тольятти стартовал в 1980 году и завершился в 2010-м. За это время было произведено более 2 млн экземпляров.

Ранее россиянам назвали среднюю стоимость нового автомобиля.