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Массовое ДТП парализовало движение на МКАД

На МКАД произошло массовое ДТП, возникла пробка на 7 км
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Алексей Филиппов/РИА Новости

На МКАД на севере Москвы произошло массовое ДТП, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«На внутренней стороне 76-го км МКАД (в районе съезда №76) произошло ДТП с несколькими автомобилями. На месте работают оперативные службы города», — отмечается в сообщении.

В Дептрансе отметили, что движение в районе места аварии затруднено, и призвали водителей выбирать пути объезда.

По данным сервиса »Яндекс Карты» на 13:25 мск, на внутренней стороне МКАД в районе пересечения с Ленинградским шоссе образовался крупный затор. Длина пробки превышает 7,3 км. Она начинается у пересечения МКАД с Путилковским шоссе.

Также стало известно, что момент ДТП с BMW, протаранившим людей у Павелецкого вокзала, попал на видео.

Ранее в Свердловской области двое подростков на питбайках сбили девочку.

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