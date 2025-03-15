Россиянам рассказали, как защитить автомобиль с помощью аксессуаров

Аксессуары и дополнительное оборудование могут помочь не только сохранить автомобиль в идеальном состоянии, но и продлить срок его службы. Об этом «Российской газете» рассказала директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова.

«Чтобы обезопасить автомобиль от угона, стоит обратить внимание на: механические противоугонные устройства — блокираторы руля, педалей и КПП создают дополнительные сложности для угонщика, электронные системы», — сообщила эксперт.

По ее словам, водителю следует установить сетку в бампер, картерную защиту и дополнительные фильтры, чтобы предотвратить возникновение неожиданных неисправностей. Для защиты от коррозии специалист также рекомендует выполнять антикоррозийную обработку, а для борьбы с выцветанием — наносить керамическое покрытие, автомобильный воск, а также пользоваться авто-чехлом или тентом при длительной стоянке под солнцем.

Трушкова советует использовать дефлекторы капота и чехлы для дверей, чтобы защитить автомобиль от царапин. А для чистоты кузова пригодятся чехлы на сиденья, резиновые коврики и защитные накладки на пороги. Кроме того, для защиты от аварий эксперт рекомендует установить видеорегистратор, камеры заднего вида и дополнительные светодиодные фары.

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