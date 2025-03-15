Россиянам назвали регионы с самыми безаварийными водителями

Больше всего автовладельцев, которые имеют скидку за безаварийную езду по ОСАГО по итогам 2024 года, зафиксировали в Москве. Об этом сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА).

По словам президента РСА Евгения Уфимцева, самую большую скидку может получить водитель, который не становился виновником ДТП в течение 10 лет. Так, максимальную скидку в столице имеют 50,2% водителей, что на 3,4 % больше, чем годом ранее. На втором месте – Санкт-Петербург, где такую скидку имеют 47,2%, на третьем – Московская область с показателем 45,1%.

Кроме того, в рейтинг регионов, где ездят самые безаварийные водители, входят Пермский край, Ленинградская, Новосибирская и Рязанская области, Республика Карелия, а также Тюменская и Владимирская области. При этом меньше всего автовладельцев, имеющих максимальную скидку, в Республике Крым, Дагестане, Севастополе, Чеченской Республике и Республике Тыва.

Ранее назвали дату продаж нового «Москвича 8».