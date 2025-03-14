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В Новгородской области столкнулись более 10 автомобилей

ГИБДД: на трассе М-10 столкнулись 11 легковых и грузовых автомобилей
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УМВД России по Новгородской области

На трассе М-10 «Россия» столкнулись 11 легковых и грузовых автомобилей. Об этом сообщает официальный Telegram-канал управления ГАИ ГИБДД по Новгородской области.

«Сегодня, 14 марта, в 21:37 на 413 км ФАД М-10 «Россия» (Валдайский округ) произошло несколько дорожных аварий с участием 11 автомобилей — грузовых и легковых. Есть пострадавшие», — сообщили в ГАИ.

Также сотрудники автоинспекции обратились к водителям с просьбой заранее снижать скорость на трассе, подъезжая к участку.

Также на Ярославском шоссе в Москве образовался многокилометровый затор из-за ДТП с фурой.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что перевернувшаяся фура полностью перекрыла проезд транспорта.

Ранее уфимка побила школьников в автобусе и попала на видео.

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